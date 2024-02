Jetzt live hören und im Ticker - Gelingt Union gegen Heidenheim ein neuer Heimsieg-Rekord?

Im Stadion An der Alten Försterei will der 1. FC Union gegen Heidenheim die aktuelle Heimstärke wieder unter Beweis stellen und die aktuelle Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Doch der stark aufspielende Aufsteiger ist dabei nicht zu unterschätzen.

Nach schwierigen Zeiten ist der 1. FC Union erstmals in dieser Saison seit drei Spielen ungeschlagen und könnte gegen Heidenheim nun sogar einen neuen Vereinsrekord aufstellen: Sollten die Eisernen das Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gewinnen, wäre es der fünfte Heimsieg in Serie. Das gab es zuvor noch nie.

Heidenheimer Erfolgsgeschichte weckt Erinnerungen

Auf dem Papier sind sie den Gästen dabei auch eigentlich überlegen, zumal die Köpenicker in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren haben. Heidenheim tritt derzeit allerdings überhaupt nicht so auf, als wäre es die erste Erstligasaison der Vereinsgeschichte. Bis zur 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende hatte das Team von Trainer Frank Schmidt zuvor acht Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Aktuell liegen sie in der Tabelle auf dem zehnten Platz und können durchaus mit einem Auge noch auf das internationale Geschäft schauen. Diese Erfolgsgeschichte dürfte bei Union wohl einige Erinnerungen an die eigene Entwicklung seit dem Aufstieg ins Oberhaus wecken. Und auch sonst ähneln sich beide Teams. Mit Heidenheim ist die laufstärkste Mannschaft (2.678,9 Kilometer) der Bundesliga zu Gast, die bislang nur knapp vier Kilometer weniger gelaufen sind. Ein entsprechendes Spiel erwartet auch Union-Trainer Nenad Bjelica: "Sie präsentieren sich für jeden Gegner als sehr unangenehm. Sie sind kämpferisch unglaublich stark. Da werden wir an das Limit gehen müssen, um das Spiel zu gewinnen."

Bjelica belohnt Aaronson

Union-Trainer Nenad Bjelica setzt in der Defensive auf Erfahrung: Den gesperrten Diogo Leite vertritt Robin Knoche, der letzte Woche noch auf der Bank Platz nehmen musste. Kapitän Christopher Trimmel wird an seinem 37. Geburtstag durch Josip Juranovic ausgetauscht. Für eine kleine Überraschung sorgt Bjelicas Aufstellung im Angriff: Statt dem gesperrten Kevin Volland bekommt Brenden Aaronson das Vertrauen. Damit belohnt der Trainer den US-Boy für sein Siegtor in Hoffenheim. Startaufstellung: Rönnow - Knoche, Vogt, Doekhi - Juranovic, R. Khedira, Gosens, Tousart, Schäfer - Hollerbach, Aaronson

