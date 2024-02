Der Bjelica-Effekt

Der 1. FC Union verpasst gegen den 1. FC Heidenheim zwar einen neuen Vereinsrekord, doch das 2:2 zeigt erneut: Die Mannschaft verfügt wieder über die alten Tugenden, die sie in der Vergangenheit so stark gemacht hat. Von Fabian Friedmann

Das 2:2 zwischen Union Berlin und Aufsteiger 1. FC Heidenheim hatte durchaus etwas von einem Berlinale-Wettbewerbsfilm: eine dramatische Geschichte, mit vielen Wendungen und teils schmerzhaften Bildern für so manchen Fan des 1. FC Union. Am Ende lag die Partie irgendwo zwischen Komödie und Tragödie. "Es war ein packendes Spiel, auch für die Zuschauer", meinte Union-Kapitän Rani Khedira nach Spielschluss in der ARD-Sportschau.

Unions Abwehrreihe war zuvor umgestellt worden. Für den gelbgesperrten Diogo Leite bekam Robin Knoche eine neue Chance in der Dreierkette. Und man merkte dem 31-Jährigen hier und da die fehlende Routine in den Zweikämpfen an, zumal auch die Spritzigkeit fehlte. Der Mangel an Kommunikation mit Nebenmann Vogt passte da ins Bild. "Positiv ist, wie die Mannschaft darauf reagiert hat", meinte Unions Trainer Nenad Bjelica. Denn, auch wenn sich im ersten Abschnitt seine Mannschaft lange Zeit schwer tat gegen eklige Heidenheimer, die resolut im Mittelfeld verteidigten, vor allem in Person des Ex-Unioners Lennard Maloney, so zeigten die Eisernen doch eine Reaktion.

Schmerzhaft war der Start vor allem für den 1. FC Union. Kevin Vogt erlaubte sich in der 3. Minute einen folgenschweren Lapsus, als er entschied, von der Mittellinie zurück in die eigene Hälfte zu köpfen. Der völlig missratene Klärungsversuch war für Heidenheims Nikola Dovedan die willkommene Einladung zu seiner Torpremiere in der 1. Bundesliga. "Kevin wollte es souverän nach hinten auflösen", kommentierte Khedira die Szene. "Das war wahrscheinlich ein Missverständnis in der Kommunikation."

Angetrieben vom quirligen Andras Schäfer im offensiven Mittelfeld kämpften sich die Köpenicker zurück in die Partie und gingen kurz vor der Pause per Doppelschlag in Führung. Die Tore waren allerdings jeweils aus der Filmkategorie Slapstick-Komödie: Beim 1:1 spielten zwei Gäste-Verteidiger (Maloney und Mainka) zusammen Flipper und Robin Gosens vollendete abgezockt mit dem Außenrist ins lange Eck. Beim 2:1 schoss Andras Schäfer, Unions bester Spieler an diesem Tag, seinem in die Schussbahn laufenden Mitspieler Brenden Aaronson auf den Rücken, so dass der Ball unhaltbar für Gaste-Keeper Kevin Müller in die Maschen einschlug.

Union hatte sich zuvor dieses Glück erarbeitet, hätte sich in Gestalt von Danilo Doekhi nach einer Ecke bereits in der 34. Minute mit dem Ausgleich belohnen können. Aber warum erholt sich die Mannschaft im Gegensatz zur Hinrunde mittlerweile scheinbar problemlos von solchen Tiefschlägen wie beim 0:1? "Wir sind als Mannschaft enger zusammengerückt und wir agieren auch wieder mehr als Einheit", erklärte Rani Khedira die offensichtliche Trendwende in Köpenick.