Union Berlin hat die Bundesliga-Partie gegen den VfL-Wolfsburg am Samstag mit 1:0 für sich entschieden. Das dominierende Thema waren jedoch erneute Fanproteste im Stadion an der Alten Försterei, wo hunderte Tennisbälle auf den Rasen flogen und fast einen Spielabbruch provozierten. Hintergrund ist ein Streit über den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Im Dezember hatten sich die Klubs der 1. und 2. Bundesliga denkbar knapp dafür ausgesprochen. Insbesondere die geheime Form der Abstimmung löste Unverständnis in der aktiven Fanszene aus. Mittlerweile schlossen sich mehrere Klubs - darunter Union Berlin - der Forderung einer erneuten Abstimmung an.

Lorcan Friedrich: Die Forderung ist ganz klar eine Neuabstimmung, und zwar eine transparente, offene und demokratische Neuabstimmung über einen Investoren-Einstieg, unter Einbehaltung der 50+1-Regel [Danach dürfen Investoren oder Anleger nicht über die Mehrheit der Stimmen in den Kapitangesellschaften verfügen, in welche die Klubs ihre Profiabteilung ausgelagert haben, Anm.d.Red] . Klar, Protest nervt und Protest ist immer anstrengend, aber er soll die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken.

Welche Gefahren sehen Sie denn im Falle des Investoren-Einstiegs?

Für uns liegen die Gefahren in Angriffen auf die Spieltagsgestaltung und auf den Fußball, so wie er in Deutschland gerade stattfindet. Uns wird erzählt, dass ein Einstieg den Spieltag nicht betrifft und das alles quasi problemlos ist – aber die Frage stellt sich, wie CVC mit so einer Menge Geld als Private-Equity-Unternehmen in die DFL einsteigen kann, ohne irgendwelche Ansprüche an die DFL stellen zu können. [Der luxemburgische Investor CVC gilt als einer der Favoriten auf den Einstieg, Anm.d.Red.]

Kommen wir zu den Fan-Protestaktionen der vergangenen Wochen. Immer wieder mussten Spiele unterbrochen werden, einen Spielabbruch gab es bisher aber noch nicht. Wäre es denn für Sie denkbar, zu sagen, man geht bis zum Abbruch?

Es ist schwer, von Berlin aus für alle Fans in Deutschland zu sprechen. Natürlich stehen wir untereinander in Verbindung, daraus muss man kein Geheimnis machen. Aber jede Fanszene hat ihren eigenen Handlungsspielrahmen und kann selber entscheiden, wie weit sie gehen möchte. Wenn eine Fanszene es bis zum Spielabbruch treiben möchte, dann liegt es im Ermessen des jeweiligen Standorts. Aber ich glaube nicht, dass es das Ziel ist – und das ist wichtig zu betonen: Wir gehen nicht gerne am Wochenende ins Stadion, nicht Samstag 15:30 Uhr, um irgendwelche Tennisbälle rumzuschmeißen und einen Protest zu machen, weil wir nichts zu tun haben, sondern, weil uns das Thema wichtig ist. Ja, Protest soll nerven. Da kann noch so oft im Fernsehen gesagt werden: "Jetzt reicht es aber mal" oder "Das Thema ist doch schon oft genug aufgekommen". Nein, das Thema ist nicht oft genug aufgekommen. Es bewegt immer noch Millionen Menschen, und solange werden wir diesen Punkt auch hochhalten.