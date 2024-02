Am Tag der rechtskräftigen Auflösung des CFC Hertha 06 endete somit satzungsgemäß die Mitgliedschaft des Vereins im BFV. Die Teilnahme am BFV-Spielbetrieb ist seitdem für keine gemeldete Mannschaft des Klubs mehr möglich.

In den vergangenen Monaten war bundesweit über den Verein berichtet worden. Am Rande eines A-Jugendspiels zwischen Hertha 06 und TuS Makkabi in der Bezirksliga Berlin war es am 13. November 2022 zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Zwei Jugendspieler wurden daraufhin vom Sportgericht für zwei Jahre gesperrt.

Außerdem äußerte sich Ergün Cakir, der damalige Vizepräsident des Gesamtvereins und Vorsitzende der Fußballabteilung, nach diesem Vorfall in einem Bericht des WDR-Magazins "Sport inside" antisemitisch. Cakir wurde vom Berliner Sportgericht zu zwei Jahren Amtssperre und einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro verurteilt.