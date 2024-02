Erwischt hat es unter anderem Maximilian Pronichev, Joshua Putze, Timmy Thiele und Tim Heike. Letztgenannter war aber schon für die Partie in Chemnitz (4:1) kurzfristig ausgefallen. So ist zumindest beim Toptorjäger der Cottbuser die Chance recht groß, dass er am Freitagabend im Auswärtsspiel gegen Chemie Leipzig (Anpfiff 19 Uhr) wieder auf dem Rasen steht. "Die Erkrankungen haben in der Mannschaft letzte Woche Mittwoch angefangen. Und ziehen sich jetzt wie ein roter Faden immer weiter", sagte Wollitz.

Die Krankheitswelle kommt für Energie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nachdem der Start in das neue Jahr ziemlich holprig verlief, hat sich das Team zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Siege in Folge, jeweils nach gedrehtem Rückstand, mit zudem elf geschossenen Toren, haben die Lausitzer wieder auf Sichtweite an Tabellenführer Greifswald herangebracht. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Platz eins - bei einem Spiel weniger. "Wir müssen nur auf uns schauen und die Spiele gewinnen. Der Rest regelt sich dann von selbst", kommentiert Claus-Dieter Wollitz das Tabellenbild auf seine Art.

Wie Energie Chemie Leipzig schlagen will, lässt Wollitz offen. "Wenn wir genug gesunde Spieler finden, dann sollte ein Sieg absolut möglich sein." Denn das Selbstvertrauen ist in seiner Mannschaft zuletzt deutlich gewachsen. "Siege helfen dabei, stabiler zu werden", so der Cottbuser Coach. Der aber auch zur Kenntnis genommen hat, dass die Sachsen am vergangenen Wochenende mit 3:2 gegen den Hansa Nachwuchs gewonnen haben. Es war der erste Sieg seit dem 22. Oktober.