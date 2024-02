WARNSTREIK bei der BVG

In BERLIN wird am Montag (26. Februar) von Betriebsbeginn bis 14 Uhr die BVG bestreikt. Mit Einschränkungen ist zu rechnen. Weitere Streiks folgen am Donnerstag und am Freitag bis 14 Uhr. An diesen Tagen (28.2. und 29.2) fahren dann voraussichtlich überhaupt keine U-Bahnen und Straßenbahnen. Auch bei den Bussen gibt es Einschränkungen. Folgende Bus-Linien kommen dennoch zum Einsatz: 106, 114, 118, 124, 133, 161, 168. 175, 179, 184, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N52, N61, N62, N68, N69, N84, N91, N95, N97. Die Linien M36 und 124 fahren mit eingeschränktem Angebot .... Nach Streikende am Freitag ist voraussichtlich noch bis zum Abend mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. ... Die S-Bahn ist nicht betroffen.