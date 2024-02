Die Auswärtsreise zum Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig tritt Hertha am Wochenende eigentlich als Favorit an. Doch seit einem Trainerwechsel sind die Gastgeber auf Erfolgsspur und vor allem im eigenen Stadion nur schwer zu schlagen.

Die vergangenen Jahre waren für Fans von Eintracht Braunschweig eine wahre Achterbahnfahrt. Zwei Abstiege in die dritte Liga und zwei Wiederaufstiege in die 2. Bundesliga hat der Klub seit 2018 durchgemacht. "Es ist eine ständige Berg- und Talfahrt", klagt Gegner-Experte Benjamin Fiebig.

Das ist auch in dieser Saison nicht anders. Nachdem Trainer Michael Schiele trotz Erreichens des Saisonziels (Klassenerhalt) im Sommer gehen musste, hatte Jens Härtel das Amt übernommen - und scheiterte. "Der Saisonstart war so desaströs, dass ich mich dabei erwischt habe, dass mich nicht mehr interessiert hat, was da auf dem Platz passiert. Wir sind einfach am Tabellenende versackt", sagt Fiebig. Nach 113 Tagen und einem Punkteschnitt von 0,45 musste Härtel wieder die Koffer packen.

Sein Nachfolger Daniel Scherning ist seit Anfang November im Amt und hatte vorerst eigentlich keine großen Jubelstürme bei den Fans ausgelöst. Schließlich war er zuvor klanglos in Bielefeld gescheitert. "Das kam einem so vor, als hätten wir den Erstbesten genommen, der zur Verfügung steht. Ich hatte eigentlich keine Hoffnung mehr. Tatsächlich hat er es dann aber durch einfache Mittel, eine klare Zuordnung in der Abwehr und einstudierte Abläufe der Stammelf geschafft, uns wieder auf einen Nichtabstiegsplatz zu führen", sagt Fiebig.

Unter Scherning holte die Eintracht bislang 18 Punkte aus zehn Spielen und liegt derzeit auf Rang drei der Formtabelle der letzten fünf Partien. Vor allem im heimischem Eintracht-Stadion ist sie nur schwer zu schlagen und gewann vier der letzten fünf Heimspiele. Im aktuellen Kalenderjahr gab es zuhause sogar noch nicht mal ein Gegentor. Zusätzlichen Aufwind könnte den Niedersachsen außerdem die vorzeitige Vertragsverlängerung des neuen Erfolgstrainers geben. Am Donnerstag unterschrieb Scherning bis 2025.