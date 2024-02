Roman Freitag, 23.02.2024 | 12:30 Uhr

Unfassbar, die beste Phase von Dardai war zwischen 2015 und 2019...das war eine stabile Phase, allerdings schon damals haben viele eine Stagnation in der Entwicklung der Mannschaft gesehen und kritisiert und dies Dardai angelastet.

Was damals vor allem fehlte, war Geld. Es wurde viele Jahre max. der Status Quo gehalten. Als das Grld kam, hat man Dardai abgesägt. Was danach kam ist bekanntlich Geschichte.

Jetzt ist noch weniger Geld vorhanden und ein qualitativ schlechterer Kader und wieder wird Dardai in Frage gestellt, das ist famos und an Einfachheit im Denken nicht zu überbieten.

Diesmal allerdings existiert ein Plan, ein Weg und es ist dringend anzuraten nicht immer irgendwelchen medialen Ergüssen zu folgen. Diesmal bitte dem Plan folgen.