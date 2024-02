Einige der weltweit besten Leichtathleten haben sich am Freitag zum Istaf Indoor in Berlin getroffen. Malaika Mihambo wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Für ein besonderes Highlight sorgte der philippinische Stabhochspringer Ernest John Obiena.

Beim elften Istaf Indoor in Berlin hat Malaika Mihambo am Freitag im Weitsprung überzeugt. Die Olympiasiegerin von 2021 sprang am Freitag mit 6,95 m beim Hallen-Meeting am weitesten. Damit glückte Mihambo ein erfolgreicher Abschluss ihrer Hallen-Saison.

In insgesamt acht Disziplinen traten in der Arena am Ostbahnhof vor mehr als 12.000 Zuschauern einige der besten Sportlerinnen und Sportler der Leichtathletik-Welt gegeneinander an.