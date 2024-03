Damit setzten die Berliner ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fort. 7.835 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen den achten BBL-Erfolg in Serie. Alba bleibt damit als Tabellendritter erster Verfolger des Spitzenduos Niners Chemnitz und FC Bayern München. Bester Berliner Werfer war Tim Schneider mit 24 Punkten. Für den 26-Jährigen war es ein neuer BBL-Rekord.

Alba Berlin hat - keine 48 Stunden nach dem Euroleague-Debakel bei Fenerbahce Istanbul - seine Pflichtaufgabe in der Basketball-Bundesliga (BBL) erfüllt. Der Hauptstadt-Klub gewann am Ostersonntag das Heimspiel gegen die Towers Hamburg mit 85:65 (40:37).

Alba fand in der Offensive zwar immer wieder Wege zum Korb. In der eigenen Defensive gab es wegen der fehlenden Centern hingegen immer wieder Probleme. Die Gäste konnten zu viele Offensivrebounds einsammeln.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Alba aber dann defensiv und setzte sich gegen Ende des dritten Viertels erstmalig etwas ab (62:50). Die Gastgeber agierten nun deutlich souveräner und trafen auch besser. Mitte des letzten Abschnittes zogen sie auf 18 Punkte davon (74:56). Und das brachten sie am Ende problemlos ins Ziel.

Weiter geht es für die Berliner am Donnerstag (4. April) um 20:30 Uhr in der Euroleague gegen Partizan Belgrad. In der Bundesliga kommt am Sonntag (7. April) um 15:30 Uhr der Tabellensechste Ludwigsburg in die Arena am Ostbahnhof.