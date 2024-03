Der 1. FC Union Berlin empfängt in der Bundesliga Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Union-Trainer Nenad Bjelica ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und will diese Serie gegen den Tabellenvierten fortsetzen.

Der 1. FC Union Berlin hat in den vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga den positiven Trend fortsetzen können. In den vergangenen sechs Liga-Heimspielen blieben die Köpenicker ungeschlagen und distanzierten sich dadurch von den Abstiegsrängen. Zudem wartet mit Borussia Dortmund ein Gegner auf die Berliner, der aktuell seine Form sucht. Nur fünf Punkte konnten die Dortmunder in der letzten vier Partien holen. Zudem verloren die Unioner bisher nur ein Bundesliga-Spiel zu Hause gegen Dortmund. Drei Siege konnten sie dagegen feiern.

Nach ihren abgesessenen Sperren kehren Diogo Leite und Kevin Volland in die Startelf von Union Berlin zurück. Sie rücken gegen Dortmund anstelle von Robin Knoche und Brendon Aaronson in die Mannschaft der Köpenicker. Jerome Roussillon ersetzt außerdem den linken Verteidiger Robin Gosens, der eine Gelb-Sperre absitzen muss.

Aufstellung: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Vogt, Leite, Roussillon- Khedira - Tousart, Schäfer - Hollerbach, Volland