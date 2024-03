Die BR Volleys treffen im Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft auf die SVG Lüneburg.

Lüneburg gewann am Samstagabend das entscheidende dritte Spiel in der Viertelfinalserie gegen die Volleys Herrsching mit 3:1 (28:26, 27:29, 25:21, 25:11). Die BR Volleys hatten sich bereits vorzeitig nach zwei Siegen gegen Aufsteiger Baden Volleys Karlsruhe für das Halbfinale qualifiziert.

Ab dem Halbfinale werden die Serien im Modus "best of five" ausgespielt. Am Mittwoch empfängt Berlin Lüneburg zum ersten Duell.