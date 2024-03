Was die Eisbären Berlin in der Halbfinal-Serie gegen Straubing erwartet

Bis Samstag mussten die Eisbären Berlin warten - nun steht fest: Im Playoff-Halbfinale trifft der Rekordmeister auf die Straubing Tigers. Am Ostermontag beginnt die Serie. Es geht um das Angstgegner-Image, ein Plus an Power und eine historische Chance.

In der heimischen Arena am Ostbahnhof ging es enger zu. Beide Spielen wurden erst nach der regulären Spielzeit entschieden. Zunächst gewannen die Tigers im Oktober 2023 mit 4:3 nach Penaltyschießen. Zwei Wochen später revanchierten sich die Eisbären mit dem ersten und einzigen Hauptrunden-Sieg. Blaine Byron sorgte in der dritten Minute der Overtime für das 3:2. "Wir haben eine unglaubliche Moral und mentale Stärke innerhalb der Mannschaft", lobte der Torschütze nach der Partie. Beides wird es auch in der Halbfinal-Serie dringend brauchen.

Die Straubing Tigers haben sich den Ruf als ein Angstgegner der Eisbären Berlin erarbeitet. Und sie bestätigten ihn bislang in dieser Saison: In der Hauptrunde verlor der Hauptstadt-Klub gleich drei der vier Duelle. Auch wenn Eisbären-Coach Serge Aubin davon nichts mehr hören will ("Das war die Hauptrunde, das spielt jetzt alles keine Rolle mehr."), waren die Ergebnisse doch denkwürdig. Denn gerade auswärts hatten die Niederlagen gar Klatschen-Charakter: Im Januar unterlagen die Berliner im Eisstadion am Pulverturm mit 2:6. Anfang März - am drittletzten Spieltag - setzte es ein 1:4, das die Eisbären auf Platz zwei abrutschen ließ.

Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers Spiel 1: 1. April, 17 Uhr, Arena am Ostbahnhof (Berlin) Spiel 2: 3. April, 19:30 Uhr, Eisstadion am Pulverturm (Straubing) Spiel 3: 5. April, 19:30 Uhr, Arena am Ostbahnhof Spiel 4: 7. April, 14 Uhr, Eisstadion am Pulverturm Spiel 5 (ggf.): 10. April, 19:30 Uhr, Arena am Ostbahnhof Spiel 6 (ggf.): 12. April, 19:30 Uhr, Eisstadion am Pulverturm Spiel 7 (ggf.): 14. April, 14 Uhr, Arena am Ostbahnhof

Wenn es am Montag um 17 Uhr zum ersten Duell aufs Eis in der Arena am Ostbahnhof geht, könnte ein Plus an Power für die Eisbären sprechen. Denn während die Berliner ihre Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim bereits im fünften Spiel für sich entscheiden konnten, ging es für Straubing über die volle Distanz. Am Ende des siebten kräftezehrenden Duells rangen sie die Schwenninger Wild Wings schließlich mit 3:2 nieder.

Auf der Zielgraden einer langen Saison hatten die Eisbären also deutlich mehr Zeit zur Regeneration. Ab dem späten Dienstagabend konnten sie sich auf die neue Aufgabe vorbereiten. Für die Tigers liegen zwischen der letzten Schlusssirene gegen Schwenningen und dem ersten Bully hingegen nur knapp 48 Stunden - inklusive der Anreise in die Hauptstadt. Eisbären-Trainer Aubin rechnet dennoch nicht mit müden Gästen: "Das ist das Besondere an den Playoffs: Man ist mental einfach in einem völlig anderen Zustand. Man fühlt nicht wirklich Müdigkeit, dafür hat man keine Zeit."