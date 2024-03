Im Kurzprogramm der Paare haben die Berliner Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin am Mittwoch als Vierte mit einem exzellenten Kurzprogramm ihre Medaillenchance (72,10 Punkte) bei den Weltmeisterschaften in Montreal gewahrt. Annika Hocke und Robert Kunkel, ebenfalls aus Berlin, meldeten sich nach Verletzungsproblemen mit einer Saisonbestleistung und Rang sieben zurück (67,64).

Heute habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Im Vergleich zur Europameisterschaft war ich wesentlich entspannter und hatte das Gefühl, im gesamten Programm und im Einlaufen mehr Kontrolle zu haben. So ging es Nikita Volodin auch. Wir haben uns sehr gut gefühlt. Das Programm zu laufen war richtig schön und hat richtig Spaß gemacht. Ab der Anfangspose habe ich versucht, es einfach nur noch zu genießen und das letzte Kurzprogramm der Saison so entspannt wie möglich zu laufen. Das ist uns ganz gut gelungen.

... das Publikum:

Das Publikum war wirklich Wahnsinn. Die Energie in der Halle, der Support, der nicht nur den Kanadiern gegolten hat, sondern allen Teams, war wirklich krass. In dem Ausmaß habe ich das selten erlebt. Es hat super viel Spaß gemacht und während des Kurzprogramms viel Energie gegeben, die Zuschauer zu hören und die Unterstützung zu spüren.

... den vierten Platz nach dem Kurzprogramm:

Natürlich hatten wir gehofft, dass das Kurzprogramm schon für das Podium reicht. Nichtsdestotrotz ist alles mega dicht beieinander. Die Italiener, Georgier und wir sind alle im 72er-Bereich, die Japaner mit 73 Punkten noch dicht dran. In der Kür ist alles noch drin. Wir sind glücklich, dass wir in der letzten Einlaufgruppe sind. Wir werden morgen als erstes laufen, was auch gar nicht so schlecht ist, weil man dann nicht so nervös werden kann. Wir sind alles in allem mehr als zufrieden, dass wir uns da vorn mit einreihen konnten.