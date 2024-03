Deutschland kann nach Maximilian Mittelstädts Tor-Premiere und einem späten Joker-Tor von Niclas Füllkrug gegen den Erzrivalen Niederlande auf ein neues Fußball-Sommermärchen hoffen. 80 Tage vor dem Eröffnungsspiel bei der Heim-EM gewann die von Bundestrainer Julian Nagelsmann neu formierte DFB-Elf am Dienstagabend - nach dem 2:0 in Frankreich - auch den zweiten großen Test gegen "Oranje" mit 2:1 (1:1).

Jamal Musiala (76.) und Thomas Müller (83.) scheiterten kurz vor Schluss zunächst mit zwei guten Chancen an "Oranje"-Keeper Verbruggen, doch dann schlug Füllkrug zu: Nach einer Ecke von Kroos bugsierte der Dortmunder den Ball in der 85. Minute mit der Schulter zum 2:1-Endstand ins Tor.

Nagelsmann hat in nur einer Woche eine Formation gefunden, der nach Jahren der Tristesse bei der EM viel zuzutrauen ist - vielleicht sogar alles. Vor dem Turnier-Ernstfall am 14. Juni in München gegen Schottland kann der Bundestrainer im Trainingslager und den Tests gegen die Ukraine und Griechenland noch am Feinschliff arbeiten.