Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Tabellenfünfte Viktoria Berlin beim Tabellen-Sechzehnten FC Eilenburg mit 1:2 (0:1) verloren. Es war das dritte sieglose Spiel der Berliner in Folge.

Dabei begannen die Gäste in Eilenburg durchaus forsch und dominant - ohne jedoch klare Torchancen für sich verzeichnen zu können. Die konnte auch die Heimmannschaft nicht für sich verbuchen, ehe Linksverteidiger Arne Rühlemann in der 23. Minute eine Ecke an den Pfosten setzte, von wo der Ball ins Tor ging. Dem schnellen Ausgleich in der 36. Minute durch Berlins Top-Stürmer Lucas Falcao wurde wegen Abseits-Stellung die Anerkennung verwehrt. In der 44. Minute setzte der Brasilianer den Ball freistehend über das Eilenburger Tor.