In der 2. Fußball-Bundesliga hat Turbine Potsdam am Samstag eine weitere bittere Niederlage kassiert. Nach der Pleite gegen Meppen am vergangenen Spieltag verlor das Team von Trainer Dirk Heinrichs nun beim direkten Tabellenkonkurrenten FC Carl Zeiss Jena mit 1:3 (1:1) und musste den vierten Tabellenplatz an diesen abgeben.