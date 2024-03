Lilli-Marie Engels will der Konkurrenz zum Saisonstart davongaloppieren

Am Sonntag beginnt die Saison 2024 auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. Als Jockey geht dann auch Lilli-Marie Engels an den Start. Im männerdominierten Galopprennsport hat sich die 24-Jährige bereits einen Namen gemacht.