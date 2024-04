Es war die erste Heimniederlage in dieser Saison überhaupt. Da Alba das erste Spiel der Best-of-five-Serie am Freitag noch 69:49 gewonnen hatte, steht es insgesamt nun 1:1 unentschieden.

Allerdings hat sich Keltern nun einen Vorteil geholt. Die nächsten beiden Finalspiele finden in Baden-Württemberg statt, die erste Partie am Freitag (19 Uhr). Mit zwei Siegen könnte der Titelverteidiger dann erneut die Meisterschaft perfekt machen.

Im zweiten Finalspiel tat sich Alba von Beginn an äußerst schwer gegen die sehr starke Defensive der Gäste. So liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während Keltern konstant seine Punkte machte, kamen die Berlinerinnen in der gesamten ersten Hälfte nur auf magere 18 Zähler. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts. Mitte des dritten Viertels wuchs der Rückstand erstmalig auf über 20 Punkte an (24:45). Damit war die Partie frühzeitig entschieden.