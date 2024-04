Unter Trainer Nenad Bjelica scheint Fußball-Bundesligist Union Berlin vor allem defensiv stabilisiert. Die Abstiegsgefahr jedoch ist noch nicht gebannt - was vor allem an der eklatanten Auswärtsschwäche liegt.

Würde der 1. FC Union Berlin ausschließlich im heimischen Stadion an der Alten Försterei spielen, die Welt sähe ganz anders aus. Einen stabilen zehnten Platz belegen die Köpenicker in der Heimtabelle der Fußball-Bundesliga, zumindest der sichere Europapokal-Platz sechs wäre mit nur fünf Punkt noch in greifbarer Nähe. Dass der Champions League-Teilnehmer in der Gesamtwertung aber weiterhin nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 hat, liegt vor allem an der außerordentlichen Auswärtsschwäche des Teams.

Auf Platz 15 wird in Union in der entsprechenden Auswärtstabelle geführt mit gerade einmal neun Punkten aus 14 Spielen. Der VfL Bochum, die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga, hat gerade einmal zwei Punkte weniger gesammelt.