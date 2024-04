Jetzt live hören und im Ticker - Können abstiegsgefährdete Unioner ausgerechnet gegen Bayern punkten?

Der 1. FC Union Berlin hat noch nie ein Pflichtspiel gegen Bayern München gewonnen. Am Samstagabend im Stadion An der Alten Försterei soll sich das nun ändern - auch damit die Abstiegsgefahr nicht noch größer wird.

Der 1. FC Union Berlin will am Samstagabend erstmals ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München gewinnen und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Köpenicker sind im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei als abstiegsgefährdeter Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga mit 29 Punkten jedoch klarer Außenseiter gegen den Rekordchampion. Die Münchner reisen als Tabellenzweiter hinter dem bereits feststehenden Meister Bayer Leverkusen an. Am Mittwoch erreichte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in der Champions League gegen Arsenal London das Halbfinale gegen Real Madrid.

Sechs Niederlagen, drei Remis

Für den 1. FC Union gab es bei neun Versuchen bisher drei Unentschieden und sechs Niederlagen gegen die Münchner. In Berlin reichte es am 3. September 2022 und am 12. Dezember 2020 jeweils zu einem 1:1. Zudem holten die Eisernen am 10. April 2021 auch einmal in München (1:1) einen Zähler. Das Hinspiel der laufenden Saison ist noch nicht allzu lange her. Es fand am 25. Januar in München statt, weil die Partie am ersten Dezember-Wochenende wegen eines Wintereinbruchs in Bayern kurzfristig am Spieltag abgesagt werden musste. In Erinnerung bleibt die 0:1-Niederlage wegen eines großen Aufregers: Union-Trainer Nenad Bjelica wurde nach einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Leroy Sane des Feldes verwiesen und im Anschluss für drei Spiele gesperrt.

Gosens zurück in der Startelf

Bjelica steht gegen Bayern München der gesamte Kader zur Verfügung - und der Kroate wechselt im Vergleich zur 02-Niederlage in Augsburg drei Mal: So kehrt Robin Gosens nach seiner Sperre wieder in die Startelf zurück. András Schäfer rutscht dafür von der Außenbahn ins defensive Mittelfeld, wo ihm Rani Khedira weichen muss. Für Mikkel Kaufmann rückt Kevin Volland in die Anfangsformation. Zudem darf Lucas Tousart von Beginn an ran, Alex Kral sitzt dafür auf der Bank.

Die Aufstellungen: 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Trimmel, Gosens - Tousart, Schäfer, Aaronson - Volland, Hollerbach Bayern München: Neuer - Kimmich, Kim, Dier, Davies - Pavlovic, Goretzka - Müller, Tel - Choupo-Moting, Kane.

Das Spiel im Liveticker

