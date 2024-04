Der einzige Haken: das Datum. Der 20. April, der einstige Geburtstag von Adolf Hitler, in diesem Fall der 105. In Neonazi-Kreisen ein symbolischer Tag, gern genutzt für ihre rechtsradikale Propaganda. Bevor das beim Verband ankam, waren bereits 50.000 Karten verkauft.

Der amtierende Weltmeister testet gegen das "Mutterland" des Fußballs: Deutschland gegen England unter Flutlicht, an einem Mittwochabend im Berliner Olympiastadion - was für ein Klassiker. Ausverkaufte Tribünen und noch viel mehr Menschen auf dem Maifeld, vor dem Stadion - ein Volksfest zweier großen Fußballnationen. Soweit die Idee des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Stadt Berlin im Frühjahr 1994.

Dabei hätte es Anzeichen gegeben: Berlin war nämlich nicht die erste Wahl des DFB. Die Partie sollte zunächst in München stattfinden, dann in Hannover, beide Städte sagten ab. Konkret wurden die Planungen erstmals für Hamburg. Dort sollten also am 20. April die A-Nationalmannschaften Deutschlands und England aufeinander treffen, am 19. April bereits ihre Jugendnationalteams. Der DFB wähnte sich offenbar in dem Glauben, einen tollen Testgegner für die ambitionierte Mannschaft von Trainer Berti Vogts gefunden zu haben, die im folgenden Sommer mit dem Ziel Titelverteidigung zur Weltmeisterschaft in die USA reisen würde.

Das Problem wurde ihnen von den Fans des FC St. Pauli vor Augen geführt. Das Jugendländerspiel zwischen Deutschland und England sollte im Stadion am Millerntor stattfinden, der Heimspielstätte St. Paulis. Deshalb sah sich die antifaschistische Fanszene des Hamburger Klubs in der Verantwortung, "ihr" Stadion zu verteidigen. In der Fanzeitung "Übersteiger" riefen die Fans dazu auf, nicht zuzulassen, dass ihr Millerntor zur "mediengerechten Bühne prügelgeiler Faschisten umfunktioniert wird", schilderte ein ehemaliger Fanzine-Redakteur im österreichischen Fußballfachmagazin "Ballesterer".

Die Stadt Hamburg schaltete zumindest danach schnell und versagte dem Spiel die Ausrichtung. Hamburgs damaliger Innensenator Werner Hackmann (SPD) sagte, es sei bekannt, dass Rechtsextreme den 20. April als Datum für ihre Propaganda nutzten und dass sie das Länderspiel ebenfalls dazu nutzen wollen würden. Weil es zudem sowohl bei deutschen als auch bei englischen Fußballfans ein Hooligan-Problem gab und Gegendemos antifaschistischer Gruppen zu erwarten gewesen wären, sah sich die Stadt nicht in der Lage, für die nötige Sicherheit rund ums Spiel zu sorgen.