"Max ist einer der herausragenden Figuren in der zweiten Handball-Bundesliga und hat mit den parallelen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal bei den Füchsen seine Bedeutung schon unter Beweis gestellt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, zugleich Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters , "er stößt jetzt wieder fest zum Kader der Füchse Berlin, und ich freue mich sehr für ihn und für uns als Verein."

Handball-Bundesligist Füchse Berlin bindet Max Beneke an das Erstliga-Team. Der Torjäger des Kooperationspartners 1. VfL Potsdam erhält ab Sommer einen Vertrag über drei Jahre beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

In den vergangenen Jahren ist der VfL Potsdam zu einer Art Nachwuchsteam der Füchse Berlin geworden. Nun stehen die Brandenburger jedoch vor dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga, wodurch sich einiges an der Kooperation verändern würde.

Der 20-Jährige führt mit 247 Toren die Torschützenliste der zweiten Liga an und steht mit Potsdam vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Im Oberhaus ging Beneke in der Saison 2021/2022 bereits für die Füchse auf das Parkett, ebenso in der EHF European League.

Im vergangenen Jahr wurde der Lehramts-Student in den Fächern Sport und Geschichte Weltmeister mit der U21-Nationalmannschaft und feierte im April 2023 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.