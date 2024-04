In der Handball-Bundesliga könnte an diesem Wochenende eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Sowohl für die Füchse als auch für Verfolger Magdeburg stehen Spitzenspiele an, die am Ende alles ausmachen können.



Das Duell der Füchse Berlin gegen den THW Kiel sehen Sie am Sonntag ab 14 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream bei rbb|24.