Die Füchse Berlin stehen in der European League vor dem Aus. Am Dienstagabend kam der Handball-Bundesligist im Viertelfinal-Hinspiel gegen das französische Spitzenteam HBC Nantes nicht über ein 33:33 (17:15) hinaus. Das Rückspiel findet nächsten Dienstag in Frankreich statt. Der Sieger des Duells steht dann im Final Four in Hamburg (25./26. Mai). Beste Berliner Schützen vor 7.179 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Mathias Gidsel mit neun und Lasse Andersson mit sieben Toren.