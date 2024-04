Die Greifswalder stehen jetzt mit 59 Punkten an der Tabellenspitze - einen Punkt vor Energie Cottbus, das am Sonntag im Brandenburger Derby gegen Babelsberg 03 nachlegen kann. Nur der Tabellenerste steigt am Saisonende in die 3. Liga auf. Der BFC Dynamo spielte bereits am Freitag und liegt nach dem 2:2 gegen Rot-Weiß Erfurt mit zwei Punkten Rückstand auf den Greifswalder FC auf Platz drei.

Der Greifswalder FC hat mit einem 3:0-Sieg gegen Chemie Leipzig zumindest über Nacht wieder die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nordost übernommen. Die Tore erzielten die zwei gebürtigen Berliner Johannes Manske und Soufian Benyamina (zwei Treffer).

Die beiden besten Teams aus Brandenburg treffen sich am Sonntag zum direkten Duell. Babelsberg empfängt Cottbus. Während es die Nulldreier etwas entspannter angehen lassen können, steht für Energie viel auf dem Spiel. Von Andreas Friebel

Zuvor kam am frühen Samstagnachmittag die VSG Altglienicke beim ZFC Meuselwitz nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden hinaus - obwohl die Berliner zwei Mal in Führung gingen. In der 17. Minute traf Ali Abu Alfa zum 1:0 und belohnte sein Team damit für eine gute Anfangsphase. Nur fünf Minuten später gelang den Gastgebern allerdings der Ausgleich durch René Eckardt. Meuselwitz war anschließend phasenweise ebenbürtig, kurz vor der Pause traf allerdings Altglienicke nach einem Eckball nochmal den Pfosten.

Nach der Halbzeit gelang der VSG dann die erneute Führung: Philipp Türpitz nutzte ein Missverständnis in der Abwehr des ZFC und traf zum 2:1 (56. Minute). Erneut gelang den Gastgebern schnell der Ausgleich: In der 63. Minute traf Felix Rehder nach einer Ecke zum 2:2. Danach gelang keinem Team mehr ein Tor, trotz Chancen auf beiden Seiten. So blieb es vor rund 300 Zuschauern (davon nicht mal eine Hand voll aus Berlin) beim Unentschieden.

Für die VSG Altglienicke hat das Remis tabellarisch kaum Auswirkungen, die Berliner liegen im oberen Tabellendrittel, haben allerdings keine Chance mehr auf den Aufstieg. Meuselwitz ist dadurch fast sicher gerettet.