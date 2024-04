Fünf Partien stehen noch auf dem Spielplan: Babelsberg, Lok Leipzig, BFC Dynamo, Luckenwalde und der Hertha-Nachwuchs bilden für Cottbus das Abschlussprogramm. Mit fünf Siegen wäre Energie Meister. "Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn wir alle unsere Spiele gewinnen, kann die Konkurrenz machen, was sie will. Klar werden sie alles versuchen. Wir aber auch", sagt Wollitz.

Energie Cottbus steht seit vergangener Woche Freitag an der Spitze der Regionalliga. Und geht es nach dem Willen von Trainer Claus-Dieter Wollitz, wollen die Lausitzer den Platz an der Sonne bis Saisonende auch nicht mehr abgeben.

An der Spitze der Regionalliga Nordost spielt sich ein Krimi um den Aufstieg ab. Cottbus, Greifswald und der BFC liefern sich in der Endphase einen Dreikampf um den Titel. Doch wer wird am Ende die Nase vorn haben? Die Teams im Form-Check.

Ein anderes Ziel spricht Zschiesche offen an. "Wir wollen das Pokalfinale gewinnen", sagt er. Und dafür ist dieser Spieltag eine Generalprobe. Das Endspiel steigt am 25. Mai in Cottbus, Gegner ist erneut der FC Energie. "Das werden zwei völlig unterschiedliche Spiele", ist sich Zschiesche sicher. "Diesen Sonntag spielen wir zuhause und wollen unsere Heimserie weiter ausbauen. In vier Wochen spielen wir dann auswärts. Bis dahin dürften auch einige verletzte Spieler wieder dabei sein."

Das Pokalfinale hat auch Claus-Dieter Wollitz im Auge. Für ihn zählt erstmal aber nur die Liga. In der Vergangenheit ging Energie gegen die Filmstädter häufig als Sieger vom Platz. Die einzige Regionalliga-Niederlage gab es im April 2017 (1:2). Von elf Partien hat Cottbus zehn gewonnen - alle zu Null. "Unabhängig von dieser Serie, die wir gern fortsetzen wollen, sind Siege in der aktuellen Lage für uns überlebensnotwendig", so Wollitz. Markus Zschiesche ermahnt seine Jungs unterdessen, dass "sie sich von dieser Serie nicht verrückt machen lassen sollten." Denn er weiß, dass irgendwann auch Babelsberg mal wieder dran ist.