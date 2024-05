Die Polizei musste am Rande der Aufstiegsfeier von Energie Cottbus am Samstagabend in Cottbus mehrmals einschreiten. Drei Personen haben wegen einer Körperverletzung einen Platzverweis bekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil sie trotzdem auf dem Stadthallenvorplatz geblieben seien, habe sie die Polizei abgeführt. Dabei seien die Beamten "aus einer Personengruppe heraus bedrängt und mit Pyrotechnik sowie Flaschen beworfen" worden.

Insgesamt habe die Polizei von 74 Menschen die Identitäten festgestellt, drei Personen seien in Gewahrsam gekommen. Ein 13-Jähriger wurde laut Polizei außerdem durch Pfefferspray verletzt. Zwei Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten.