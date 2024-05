Was Sie vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin wissen müssen

Energie Cottbus will die Saison krönen und sich nach dem Drittliga-Aufstieg auch den Sieg im Brandenburger Landespokal sichern. Doch mit dem Regionalliga-Fünften Babelsberg 03 reist ein starker Gegner in die Lausitz. Hier sehen Sie das Duell live.

Der 43-jährige Bastian Dankert wird die Partie zwischen Leverkusen und Kaiserslautern leiten. Für den Rostocker ist es der erste Einsatz in einem Pokal-Endspiel in Berlin. Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagte zur Nominierung: "Bastian Dankert ist ein erfahrener und international anerkannter Schiedsrichter, der eine sehr gute Saison gepfiffen und sich dieses Finale damit absolut verdient hat."

Das DFB-Pokalfinale wird im Free-TV in diesem Jahr von der ARD gezeigt. Ab 19 Uhr berichten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger live aus dem Olympiastadion. Die Sportschau wird das Finale außerdem als Audio-Vollreportage übertragen.

Das Pokalfinale ist am Samstag allerdings nicht das einzige Fußball-Highlight in der ARD. Bereits ab 11:30 Uhr überträgt die Sportschau im Fernsehen und auf sportschau.de den "Finaltag der Amateure", also die Landespokal-Endspiele aus den Bundesländern. Alle 21 Spiele werden in drei Konferenzen live im TV und zusätzlich 16 der 21 Partien zusätzlich in voller Länge im Livestream zu sehen sein.

Zu diesen 16 Spielen zählen auch die Duelle aus Berlin und Brandenburg. Sie werden auf rbb24.de gestreamt. Ab 11:45 Uhr startet die Übertragung des Berliner Landespokal-Endspiels zwischen Makkabi Berlin und Viktoria 1889. Ab 15:45 Uhr folgt dann der Livestream des Brandenburger Duells zwischen dem Energie Cottbus und Babelsberg 03.