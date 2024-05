Fußball-Bundesliga - Union empfängt den SC Freiburg zum Schicksalsspiel

Do 16.05.24 | 16:41 Uhr

Bild: imago images/Treese

Das Saisonfinale könnte für den 1. FC Union nicht spannender sein. Gegen Freiburg entscheidet sich, ob die Eisernen in die Relegation müssen, sich retten, oder absteigen. Auch für die Gäste aus dem Breisgau hat die Partie eine besondere Bedeutung.

Fünf Fakten zum Spiel

Der 1. FC Union Berlin ist seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos. Ein gutes Omen gibt es allerdings: Seit dem Aufstieg 2019 haben die Köpenicker das letzte Spiel der Saison immer gewonnen, Freiburg in den letzten drei Jahren immer verloren

Berliner Rechenspiele: Mit einem Unentschieden würden sie den Relegationsplatz sicher haben. Bei einem Sieg wäre unter Umständen sogar noch die Rettung über den Strich möglich - bei einer Niederlage aber auch der direkte Abstieg

Unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Freiburg am Samstag (Anpfiff 15:30 Uhr) steht schon jetzt fest, dass die 5. Bundesliga-Saison von Union die schwächste sein wird. Egal ob Platzierung, Punkte, Siege oder Niederlagen; überall werden neue Negativmarken aufgestellt werden

Für Freiburg-Trainer Christian Streich wird es das 391. Bundesligaspiel seit Amtsantritt und zeitgleich das vorerst letzte seiner Karriere sein

Bei seinem Abschiedsspiel könnte er noch eine Premiere feiern: Noch nie hat er bei Union gewonnen

Der Gegner-Experte Patrick Röttele ist Freiburg-Fan, seit er denken kann. Im Alter von drei Jahren ging der mittlerweile 30-Jährige das erste Mal ins Stadion und brennt seitdem für den Verein. Er ist Teil des "Spodcast Freiburg", ein Fan-Podcast der Folgen zu jedem Spiel, Interviews und Analysen bietet. Zum Abschied von Christian Streich wurde nun eine zehnstündige Sonderfolge veröffentlicht, in der sich ausgiebig mit der Bedeutung und der Geschichte des Trainers in Freiburg beschäftigt wird.

So läuft es sportlich beim SC Freiburg

Für Freiburg endet die Saison mit einer Premiere. Erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte haben die Breisgauer weniger Heim- als Auswärtssiege geholt. Während das noch relativ neue eigene Stadion kein besonders großer Faktor zu sein scheint (5 Saisonsiege), lief es gerade in den vergangenen Wochen in der Fremde eigentlich ganz gut. Seit vier Spielen ist der Sportclub auswärts ungeschlagen (3 Siege, ein Remis). Laut Gegner-Experte Patrick Röttele täuscht das aber ein wenig, schließlich hätte man zuletzt auswärts zweimal gegen abstiegsbedrohte Teams gespielt. "Das waren keine tollen Spiele. Die Siege lagen eher daran, dass Darmstadt und Köln nicht die Offensivreihen haben, die für Torgefahr sorgen." Röttele ist stattdessen mit den sportlichen Leistungen der vergangenen Wochen nicht besonders zufrieden: "Wir hatten bereits vor der Saison einen sehr dünnen Kader, der im Laufe der Spielzeit durch Verletzungen noch dünner wurde. Die Spieler gehen auf dem Zahnfleisch und man möchte sich jetzt so ein bisschen in die Sommerpause retten." Auch Union spielt allerdings gegen den Abstieg und die starke Auswärtsserie soll nun nicht ausgerechnet zum Saisonfinale reißen, schließlich kann Freiburg mit einem Sieg noch auf den siebten Rang springen und sich sicher für Europa qualifizieren, wenn Hoffenheim im Heimspiel gegen die Bayern nicht gewinnt. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn Leverkusen das DFB-Pokalfinale für sich entscheidet.

Das bewegt die Freiburger Fans

Für den SC Freiburg endet am Samstag im Stadion An der Alten Försterei eine Ära. Nach über zwölf Jahren und 489. Pflichtspielen an der Seitenlinie macht Trainerlegende Christian Streich Schluss. "Das Gefühl, dass Christian Streich dann einfach aufhört, ist sehr surreal. Er war mein gesamtes Erwachsenenleben lang SC-Trainer. Dass das jetzt anders sein wird, fühlt sich sehr merkwürdig an", sagt Röttele.

www.imago-images.de Klassenerhalt, Relegation, direkter Abstieg - Die Rechenspiele des 1. FC Union vor dem Bundesliga-Saisonfinale Union Berlin steht ein hochspannendes Saisonfinale bevor. Klassenerhalt, Relegation und direkter Abstieg - all diese Ausgänge sind für die Köpenicker am letzten Spieltag noch möglich und liegen nicht nur in der eigenen Hand.

Der 58-Jährige hatte die Breisgauer seit seinem Amtsantritt zu tollen Erfolgen geführt: dreimal führte er den Club in die Europa League und im Jahr 2022 ins DFB-Pokalfinale. "Er stand wie kein anderer für das Konzept des Vereins, junge Spieler nach oben zu holen. Er ist Fußballlehrer durch und durch, macht Spieler besser und interessiert sich für die Entwicklung jedes Einzelnen. Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was Christian Streich für den Verein bedeutet hat", erklärt der Gegner-Experte. Die große und emotionale Verabschiedung von den eigenen Fans im Europa-Park Stadion gab es bereits am vergangenen Wochenende. Trotzdem wünscht sich Röttele, dass der scheidende Trainer am nächsten Samstag noch ein letztes Mal gemeinsam mit den Fans im Gästeblock feiern kann - bestenfalls nicht nur den Abschied, sondern auch den Einzug nach Europa.

Auf diesen Spieler muss Union achten

Während bei Freiburg der ein oder andere Spieler mittlerweile am Limit angekommen ist und die Sommerpause herbeisehnt, hat Ritsu Doan im letzten Saisondrittel noch einmal auf die Überholspur gewechselt. Der Japaner sammelte seit dem 22. Spieltag sieben seiner acht Scorer-Punkte (fünf Tore, zwei Vorlagen) und stellte mit nun insgesamt sechs Saisontoren einen neuen persönlichen Erfolg auf. "Er hat die letzten Wochen extrem getragen. Alles, was offensiv in den letzten Wochen funktioniert hat, hängt irgendwie mit seinem Namen zusammen", schwärmt Röttele von dem rechten Schienenspieler. Aber auch Vincenzo Grifo sollten Union immer ein Auge werfen. Der 31-Jährige ist auch in dieser Saison wieder Freiburgs Toptorjäger (8), Topvorbereiter (7) und damit auch Topscorer (15). Und die Köpenicker scheinen ihm besonders zu liegen: An fünf der letzten sechs SC-Treffer gegen die Eisernen war Grifo beteiligt (4 Tore, eine Torvorlage). Im November 2022 schnürte er bei Freiburgs 4:2-Heimsieg gegen Union den einzigen lupenreinen Hattrick seiner Bundesliga-Karriere.

Das sagen die Trainer

Christian Streich (SC Freiburg): "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen. Für Union geht es um den Klassenerhalt. Sicher werden sie alles tun, um drinzubleiben, und wir werden alles tun, um einen schönen Ausklang zu haben." Marco Grote (1. FC Union Berlin): "Ich habe eine totale Überzeugung und keinen Zweifel. Ich freue mich auf den Samstag und ich wüsste auch keinen einzigen Grund, warum der 1. FC Union Berlin nicht in der Lage sein sollte, gegen den SC Freiburg zu gewinnen."

So könnte Union spielen

Gegen Freiburg muss Trainer Marco Grote ausgerechnet auf den Helden des letztjährigen Saisonfinals verzichten. Rani Khedira hatte damals das 1:0-Siegtor gegen Werder Bremen erzielt und so die Champions-League-Qualifikation für die Eisernen eingetütet. Am vergangenen Wochenende verursachte er in Köln allerdings einen unnötigen Strafstoß und kassierte dafür seine fünfte gelbe Karte. Für ihn könnte Lucas Tousart in die Startelf rutschen. Ob Abwehrchef Kevin Vogt wieder zurückkehren wird, nachdem er zuletzt angeschlagen passen musste, ließ Grote noch offen. Der Routinier trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft, allerdings hatte sein Ersatz Robin Knoche gegen Köln per Kopf den Führungstreffer erzielt und seine Sache auch defensiv gut gemacht, bis in der Schlussphase die ganze Mannschaft zusammenbrach. Vielleicht bekommt er gegen Freiburg also noch eine Chance. Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Tousart, Schäfer, Gosens - Vertessen, Aaronson - Volland

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich glaube, dass es 1:1 ausgehen wird. Wir holen den Punkt, den wir brauchen und Union den, um nicht direkt abzusteigen." Tipp aus der Redaktion: 2:2.

Sendung: Der Tag, 16.05.2024, 18 Uhr