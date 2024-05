Am Abend treffen der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen zum Olympiastadion zum DFB-Pokalfinale aufeinander. Für die mitgereisten Fans ist es ein Fußball-Fest, das lange vor dem Anpfiff beginnt und zahlreiche Straßen in der Hauptstadt prägt.

Viele Tausend Fußball-Fans von Bayer Leverkusen und vor allem des 1. FC Kaiserslautern stimmen sich in Berlin auf das DFB-Pokalfinale ein. Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10.000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts.