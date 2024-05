"Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Als ich gehört habe, dass sich Hertha gemeldet hat, war das Grinsen riesig", wird er in der Klubmitteilung zitiert.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Luca Schuler verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer kommt ablösefrei vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Dort kam Schuler in der abgelaufenen Saison auf sechs Treffer, davon erzielte er vier in den ersten fünf Partien.

Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag bietet einmal mehr Zündstoff. Die Trennung von Trainer Pal Dardai, die finanzielle Situation von Investor 777, ein offener Brief der Ultras, aber vor allem der "Berliner Weg" werden diskutiert. Von Marc Schwitzky

"Luca besitzt die perfekte Statur für einen Stürmer. Tempo, Torinstinkt und eine sehr gute Mentalität zeichnen ihn aus. Er besitzt zudem ein hohes Entwicklungspotential", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung des 1,90-Meter-Mannes.

Der gebürtiger Pfälzer Schuler wurde unter anderem beim 1. FC Kaiserlautern ausgebildet. Sein Profidebüt gab er in der Spielzeit 2020/21 für den FC Schalke, für den er zweimal auf dem Rasen stand. Die vergangenen drei Saisons lief der Angreifer für die Magdeburger auf. Mit zwölf Toren half er in der Saison 2021/22 entscheidend mit beim Aufstieg in die 2. Liga.