Die Basketball-Bundesliga hat ihr Hygienekonzept zur Fortsetzung der Saison vorgestellt. Wie die BBL am Montag per Videokonferenz mitteilte, würde das Meisterschafts-Turnier mit zehn Mannschaften, das im Juni in München ausgetragen werden soll, unter scharfen Hygieneauflagen stattfinden. Im Kern des Konzepts, das von den Behörden bis zum 18. Mai genehmigt oder verworfen werden muss, stehen zwei Projekt-Phasen und zwei Personengruppen.



Zunächst sollen die zehn Teams drei Wochen am Vereinsstandort in eine dezentrale Trainingsphase gehen. In dieser Zeit würden die Spieler noch in ihrem häuslichen Umfeld wohnen. Anschließend folgt der Umzug an den zentralen Spielort München. Dort würde ab Anfang Juni in einer dreiwöchigen Turnierphase der deutsche Meister ausgespielt.