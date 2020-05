Die Fußball-Bundesliga darf die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Den genauen Termin will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag auf einer Videoschalte festlegen. Die DFL hatte zuletzt immer wieder den 15. Mai für als Wunschtermin für einen Neustart genannt. In der 1. und 2. Bundesliga stehen noch neun Spieltage aus. Die Saison war Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden.

Bereits am Mittwochmorgen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Hygienekonzept der DFL im ZDF-Morgenmagazin gelobt. "Wichtig ist, dem Profisport insgesamt eine Perspektive zu geben. Auch viele Millionen Fans fragen natürlich, wann es wieder losgehen kann. Es gibt sehr gut ausgearbeitete Konzepte, wenn die gelebt und umgesetzt werden, kann man mit einem solchen Kontaktsport wieder starten", sagte Spahn.