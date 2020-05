Mittlerweile ist er Vorsitzender - sowohl im Landesverband in Berlin als auch in einer der vier Sektionen des DAV in der Hauptstadt, dem AlpinClub Berlin. Behr hat eine eigene Homepage , auf der er seine vielen Touren über die Jahre dokumentiert hat. Es gibt ein Bild, das ihn in Ecuador auf dem Cotopaxi, dem zweithöchsten Berg des Landes zeigt - im Schnee mit heller Schiebermütze, glücklich mit grauem Bart und einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Das Foto ist von 2004.

1984 beschließt Arnold Behr zu lernen, wie man mit dem Gebirge umgeht. "Ich wollte versuchen, Europa oder die Welt oder Deutschland zu erwandern", erinnert sich der 71-Jährige. "Und zwangsläufig musste ich irgendwann über und durch die Alpen." Auf seinen Ausflügen kreuzt er Passagen, für die es mehr Know-how braucht. "Teilstücke, wo man nicht so ganz einfach spazieren gehen kann, sondern wo man sich schon irgendwo festhalten muss, wo es Leitern und Stahlseile gibt." Also wird Behr Mitglied im Deutschen Alpenverein.

Die Klettertürme befinden sich unter anderem in Marzahn, im Mauerpark und am Teufelsberg, sind bis zu zwanzig Meter hoch und aus Beton. "Die aufgesetzten Griffe sind Kunstharz-Konstruktionen mit Sand und ähnlichen Ingredienzien, die sehr porös sind und Bakterien und ähnliches aufnehmen", erklärt Behr. "So, dass sie eine sehr kurze Überlebensdauer auf diesen Griffen hätten – wenn überhaupt." Als Magnesia-Ersatz, um beim Festhalten nicht abzurutschen, "gibt es inzwischen Liquid-Lösungen mit 70 Prozent Alkohol, die fast wirken wie Desinfektionsmittel." Und die wenigen Stellen aus Stahl würde man "in der Regel mit der Hand überhaupt nicht berühren."

2020 ist Behr auf einer anderen Route unterwegs. Aktuell setzt er alles daran, dass die Kletterhallen und die Outdoor-Anlagen in Berlin wieder öffnen beziehungsweise offiziell genutzt werden dürfen. "Es gibt eingereichte Hygienekonzepte", sagt er. Die liegen mittlerweile bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, "mit der Bitte um epidemiologische Stellungnahme." Die Situation auf den Außenbereichen sei für ihn vergleichbar mit der auf Kinderspielplätzen, "die werden auch nicht regelmäßig beaufsichtigt". Es geht nur mit Selbstdisziplin, was die Abstandsregelungen betrifft.

Klettern ist in, die Sportart wäre in diesem Sommer zum ersten Mal olympisch gewesen. Bei den mittlerweile auf 2021 verschobenen Spielen in Tokio sollten die Athletinnen und Athleten in einer Kombination aus drei Disziplinen an den Start gehen: nach Geschwindigkeit, am Seil – eine mindestens 15 Meter hohe Wand rauf – und im Bouldern. Gerade Letzteres boomt seit einigen Jahren bei den Jüngeren. Der Mix aus Kraft, Flexibilität und Koordination kommt an.

"Beim Sportklettern ist die Herausforderung die, dass ich in durchaus angenehmer Umgebung trainiere, bestimmte Schwierigkeiten zu absolvieren", sagt Arnold Behr. "Das fängt an beim zweiten Schwierigkeitsgrad, wenn Sie die Treppe hoch laufen und hört inzwischen beim zwölften auf – wenn Sie an ihrer Hausmauer von außen hochklettern." Der Deutsche Alpenverein hat aktuell 1,4 Millionen Mitglieder, über 25.000 sind es in Berlin, davon rund 4.300 im AlpinClub Berlin.