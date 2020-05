Bild: imago images/Galoppfoto

Saisonstart am Sonntag - Hoppegarten stellt Pläne für Geister-Rennen vor

08.05.20 | 16:34

Mit einer Woche Verspätung und erstmals ohne Zuschauer startet die Galopprennbahn Hoppegarten am Sonntag (10. Mai) in ihre Saison. Am Donnerstag stellte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh die Details zum ungewohnten Saisonstart auf einer Online-Pressekonferenz vor.

Livestreams und Wetten von zu Hause

"Es wird ein besonderer Tag in unserer 152-jährigen Geschichte", sagte Schöningh zu den ersten Geister-Rennen am Sonntag. Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie sind auf der Rennbahn keine Zuschauer zugelassen. Nur 230 notwendige Aktive, Funktionäre und Dienstleister werden am Sonntag auf der Rennbahn sein. Die Fans können das Geschehen trotzdem verfolgen. Auf der Homepage "hoppegarten.com" und dem Youtube-Kanal der Rennbahn werden die Rennen live zu sehen sein, auch Wetten können dort platziert werden. "Durch die von außen getätigten Wettumsätze können wir wenigstens einen Teil der Kosten erwirtschaften", sagte Schöningh.

Einer von zwei Geister-Renntagen