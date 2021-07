Bei den Wasserspringern will ein Geschwisterpaar ins Finale

Insgesamt sind neun Wasserspringer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für Deutschland in Tokio vertreten. Lediglich das Turm-Synchronspringen der Männer ist vom DSV nicht besetzt.

In den Disziplinen des Wasserspringens bilden die chinesischen Athleten den Goldstandard. Egal ob Turmspringen, Kunstspringen oder Synchronspringen - China dominiert. Um Medaillen wird in vier unterschiedlichen Disziplinen gesprungen, jeweils bei den Männern und Frauen: Turmspringen 10 Meter, Kunstspringen 3 Meter, Synchronspringen 10 Meter und Synchronspringen 3 Meter.

Zwei Olympia-Startplätze gehen dabei an das in Berlin lebende Geschwisterpaar Christina und Elena Wassen. Für die 20 Jahre alte Elena Wassen sind es bereits die zweiten Olympischen Spiele, 2016 in Rio war sie ebenfalls dabei im Einzelspringen vom Turm.

"Ich bin aufgeregt, auch wenn ich schon mal dabei war", sagt Elena Wassen. "In Rio war ich erst 15 Jahre alt, damals habe ich das noch gar nicht so richtig realisiert." Umso schöner sei es, diesmal mit der zwei Jahre älteren Schwester Christina bei Olympia dabei zu sein.



Für Christina Wassen ist es die erste Olympia-Teilnahme, sie tritt an im Turm Einzel sowie Synchron. "Nachdem ich die Teilnahme 2016 verpasst hatte, wollte ich es für Tokio umso mehr schaffen", sagt sie.

Zum vierten und letzten Mal bei den Olympischen Spielen am Start ist der gebürtige Berliner Patrick Hausding. Gemeinsam mit Sascha Klein errang er 2008 in Peking Silber im Synchronspringen sowie 2016 Bronze im Einzel. Beim Synchronspringen vom 3-m-Brett geht Hausding diesmal an den Start mit Lars Rüdiger, der gebürtige Berliner feiert seine Olympia-Premiere.

Mit Lena Hentschel gibt eine weitere Berlinerin ihr Debüt bei Olympia. Die 20-Jährige startet für die Frauen im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett.