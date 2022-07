Alexander Dettke ist Veranstalter und Mitgründer des Festivals "Wilde Möhre" in Südbrandenburg. Geboren wurde er 1988 in Halle (Sachsen-Anhalt), zwischenzeitlich wohnte er in Japan und Chicago - aktuell in Berlin.



In einer verfallenen Ziegelei in Muckwar (Oberspreewald-Lausitz) will der 34-Jährige außerdem ein Erholungsresort unter dem Namen "Wilde Zukunft" aufbauen.