Was tun, wenn ein geliebter Mensch versucht hat, sich das Leben zu nehmen? Dieser Frage geht der Film "Safe Place" nach, der am Samstag mit dem Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus ausgezeichnet worden ist.

Die beiden Hauptdarsteller (auch im echten Leben Brüder: Tymoteusz und Jacek Bies) sind zwar toll. Aber ansonsten gefällt sich der Film ein bisschen zu sehr in seiner (sehr problematischen) Gegenüberstellung von Hochkultur und rassistischem Provinzstumpfsinn, die in einer absurd verkitschten Täter-Opfer-Umkehr in der letzten Filmszene mündet. Mehr sei hier nicht verraten.

Für eine weitere Brüdergeschichte gab es den Preis für die beste Regie: In "Bread and Salt" erzählt der Pole Damian Kocur von einem Sommer in der Provinz. Der ältere Bruder ist vom Klavierstudium aus Warschau zurückgekehrt und lässt sich mit seinem ebenfalls musisch begabten, aber auf der Stelle tretenden Bruder durch den Alltag treiben. Der ist geprägt von Biertrinken, Rumpöbeln - und von rassistischer Hetze und Gewalt gegen die Betreiber eines Imbisses.

Warum auch nicht? Denn was er aus dem Alltag der Brüder zu berichten hat, ist rasant erzählt und macht großen Spaß. Eine ganz so konzentrierte und einfallsreiche Leistung wie sein Debüt "Die Gedanken sind frei" ( das er 2019 in Cottbus vorstellte ) ist Lukichs zweiter Film zwar nicht - trotzdem macht der Ukrainer damit noch einmal klar, dass er eines der ganz großen Regietalente im europäischen Kino ist.

Um ein weitaus agileres Brüderpaar geht es in "Luxembourg, Luxembourg" : Antonio Lukich erzählt mit schnellen Schnitten, gut sitzenden Gags und großer Spielfreude von zwei Zwillingen auf dem Weg zu ihrem Vater. Der war seit Jahren verschwunden und liegt nun in Luxemburg im Sterben. Der eine Bruder ist ein Kleinkrimineller und Busfahrer, der andere ein Polizist. Mit so einer Konstellation lässt sich natürlich einiges machen - und Lukich verwendet den Großteil des Films auf diese Exposition, statt sich gleich auf ein Roadmovie zu fokussieren.

"The Word" etwa erzählt formstreng und stilbewusst von einer Familie, die von der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 betroffen ist. Ein Notar, der sich weigert, in die Kommunistische Partei einzutreten, wird von Parteifunktionären unter Druck gesetzt und fällt immer tiefer in eine lähmende Depression.

Dorota Kola verleiht in "Fools" ihrer Figur mit stoischer Präsenz eine Würde und Wahrhaftigkeit, die bei der unangenehmen Thematik alles andere als selbstverständlich ist. Dorota Pomykała spielt in "The Woman on the Roof" mit leiser Pointiertheit eine viel dezentere Figur: Ihre Mira kämpft sich nur sehr zaghaft aus ihrem festgefahrenen Leben heraus.

Darstellerisch war das 32. Filmfestival Cottbus ganz klar von den herausragenden Leistungen dreier nicht mehr ganz junger Frauen geprägt, die - was für ein seltsamer Zufall! - alle drei Geburtshelferinnen spielen, wenn auch der Beruf in allen drei Filmen eher Nebensache ist.

Die fast unmenschlichen Schreie des nicht mehr des Sprechens mächtigen Sohnes bekommt man nicht so schnell wieder aus dem Kopf. Und auch das Geflecht aus Inzest und Eifersucht, das den Zuschauer:innen nach und nach entwirrt wird, ist nicht leicht zu verdauen. Es ist ein großes Kunststück, dass Wasilewski und seinen Darsteller:innen bei all dem ein letztlich fast zarter Film geglückt ist - und er gleichzeitig große, ästhetisch breit aufgetragene Kinokunst auf die Leinwand gemalt hat.

Die dritte im Bunde kann dagegen richtig aus dem Vollen schöpfen: Ksenija Marinkovićs darf in "Have You Seen This Woman?" ihre Figur gleich in mehreren Versionen spielen. Ihre Draginja ist im ersten Teil eine Staubsaugervertreterin, im zweiten eine Hebamme, die einen Säugling klaut, und im dritten eine Obdachlose. Ihre Lakonik, ihre Wandlungsfähigkeit und ihre Genauigkeit halten den ansonsten etwas wirren Film zusammen.

Doch die Jury hat den Preis für die beste darstellerische Einzelleistung unverständlicherweise an keine dieser drei herausragenden Frauen vergeben. Sie entschied sich für Iulian Postelnicu in Paul Negoescus "Men of Deeds". Die recht grobgeschnitzte Satire über Korruption im ländlichen Rumänien gibt ihm nicht die Möglichkeit, seiner Figur verschiedene Schattierungen abzugewinnen. Er spielt den Polizisten Ilie, der dem vom verbrecherischen Bürgermeister dominierten Machtgefüge gern seine positiven Seiten abgewinnt, sich dann aber allmählich auf seine eigentliche Aufgabe als Gesetzeshüter besinnt. Postelnicu spielt das zwar witzig und dem Film angemessen überdreht - aber trotzdem: Schade, hier hat die Jury eine Chance vertan.

Offenlegung: Das Preisgeld für die beste Regie (7.500 Euro) wurde auch in diesem Jahr vom rbb gestiftet. Die Entscheidung über die Preisvergabe oblag wie immer ausschließlich der Jury.