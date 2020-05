In einem der größten Drogenprozesse in der Geschichte Brandenburgs wollen die Angeklagten sich offenbar zu den Vorwürfen äußern. Wie Staatsanwalt Olaf Jurtz am Mittwoch in Cottbus sagte, soll das zum nächsten Prozesstermin am 3. Juni der Fall sein.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, rund 880 Kilogramm Marihuana und mehrere Kilogramm Amphetamine und Ecstasy für den Handel vorbereitet zu haben. Wegen der Vielzahl der Verteidiger musste der Prozess in die Cottbuser Messehallen verlegt werden, um die Corona-Eindämmungsregeln einhalten zu können.