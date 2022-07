Mit zehn Medaillen ist das Team Lausitz am Sonntag vom 17. Internationalen Feuerwehrwettbewerb des Weltfeuerwehrverbandes CTIF aus Slowenien zurückgekehrt. Wie Trainer Frank Schieber am Montag rbb24 sagte, war das die bisher erfolgreichste Teilnahme bei diesem internationalen Wettbewerb.

Zum Team Lausitz gehörten insgesamt 26 Frauen und Männer sowie Trainer und Betreuer. Alle sind Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren, vor allem in den Landkreissen Spree-Neiße und Elbe-Elster sowie in Cottbus.

Zum internationalen Feuerwehrwettbewerb gehören Staffellauf, Löschangriff und Hackenleiter steigen. In der Gesamtwertung der Männer belegte das Team Lausitz den 2. Platz. Sieger wurde die Mannschaft aus Tschechien. Die Frauen kamen auf Platz drei, hinter zwei tschechischen Teams.

Als eine von drei deutschen Mannschaften fährt das "Team Lausitz" zur Feuerwehr-Olympiade nach Slowenien. Dort warten Disziplinen wie Hakenleitersteigen oder "Löschangriff nass". Trainiert wird unter anderem in einer Kältekammer.

Lausitz-Team bei Olympiade in Slowenien

Insgesamt haben sich an dem umgangssprachlich als Feuerwehrsport-Olympiade bezeichneten Wettbewerb 2.600 Teilnehmer aus 20 Nationen beteiligt. Neben dem Team Lausitz traten auch Wettkämpfer aus Märkisch-Oderland an. Die Männermannschaft wurde in der Disziplin Löschangriff Sieger. Das ausschließlich aus Frauen bestehende Team Brandenburg kam auf keinen Medaillen-Rang.