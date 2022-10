Grzegorz Brzeczyszczykiewicz Steglitz Montag, 24.10.2022 | 15:44 Uhr

"Überraschend sind die zahlreichen Ausfälle in Cottbus auch, wenn man den übrigen öffentlichen Personenennahverkehr betrachtet. Denn bei ihren Zugverbindungen hat die Bahn die Probleme nach eigenen Angaben nicht, auch Konkurrent Odeg meldet auf rbb-Nachfrage keine krankheitsbedingten Ausfälle."



Interessant, da fragt man sich dann natürlich, was der seit Monaten als Begründung für ausfallende Fahrten der DB genannte "Kurzfristige Personalausfall" sonst ist (und in einschlägigen Foren berichten nicht wenige, dass auch bei der DB die Mitarbeiter über die totoptimierten Einsatzzeiten nicht gerade glücklich sind).



Was sonst gerade in Cottbus jetzt seltsam sein soll, in Berlin [1] und in Frankfurt (Oder) [2] aber nicht, würde mich mal interessieren.



[1] https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/08/bvg-buslinien-fahren-seltener-corona-krankenstand-.html



[2] https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/beitraege/2022/10/frankfurt-oepnv-bus-strassenbahn-nahverkehr-krankheit-ausfall.html