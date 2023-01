Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 18.01.2023 | 13:48 Uhr

Mit Verlaub: Das klingt doch etwas nach Orwell´scher Newspeak: Weil sich etwas wirtschaftlich nicht lohnt, ist eine Barrierefreiheit dennoch gegeben.



Selbstverständlich können für drei, vier o. fünf Fahrgäste am Tag, sollte es so einen Bahnhof geben, entlang einer ICE-Strecke kein Fahrstühle geben. Dennoch wäre so eine Station immer mit Barrieren behaftet. Es ist der Umkehrschluss, an dem ich mich stoße, sprich: dass anschauungsfern abstrakt kategorisiert wird.



Recht harmlos erscheint da - abseits der Bahn - ein Beispiel aus Potsdam: Wer nachts mit dem Kfz. in Potsdam ankommt, fährt an den dynamischen Parkhaus-Anzeigen vorbei. "Wegen Überfüllung geschlossen" steht da. Es sind eben nur zwei Kategorien vorgesehen: Die angezeigte Zahl der noch freien Stellplätze in Grün oder eben die Überüllung in Rot. Für das normale Geschlossensein ist da selbstredend kein Platz.



Wie gesagt skurril, doch eben harmlos. In vielen anderen Fällen nicht. Lernen wir, nach u. nach so zu denken?