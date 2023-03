Mit Hilfe des Turms soll erforscht werden, wie stark Winde in so einer Höhe tatsächlich wehen. Bis jetzt gibt es dazu nur mathematische Berechnungen und ungenaue Messungen vom Boden aus. Der Turm übernimmt demnächst die praktischen Versuche.

In der Gemeinde Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) haben zwei Arbeiterinnen am Dienstag das letzte Teil eines Windmessturms in fast 300 Metern Höhe montiert. Es ist nach Angaben des Auftraggebers Gicon der höchste der Welt. "Es ist schon gigantisch", sagte Bürgermeister Klaus Prietzel (CDU). Er habe sich eigentlich fest vorgenommen, auf den Turm zu steigen, wenn er fertig ist. "Im Moment relativiert sich das wieder ein bisschen, wenn ich die Höhe hier sehe."

So steht der Bau dieses Messturms am Anfang eines größeren Projekts, sagt der Geschäftsführer der Gicon-Gruppe, Jochen Großmann. Läuft alles nach Plan, soll im nächsten Jahr eine 300 Meter hohe Windkraftanlage gebaut werden, "die entsprechend deutlich höhere Erträge bringen soll als Windkraftanlagen heute." Das wäre eine Weltpremiere, probiert hat das bisher noch keiner.

Die meisten der bisher bestehenden Anlagen sind mit 150 Meter nur halb so hoch wie die geplanten Windkrafträder. In 300 Metern rechnet Gicon mit 80 Prozent mehr Wind. In so einer Höhe ist der Wind zwar nicht stärker, aber konstanter.