"Puh ... da haben wir uns ganz schön in die Nesseln gesetzt." Die Stadt Cottbus hat sich für einen Post in den sozialen Medien anlässlich des Internationalen Frauentages am Mittwoch entschuldigt, auf dem vier Männer um Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) Blumen haltend zu sehen gewesen sind.

Gut gemeint sei in diesem Fall nicht gut gemacht gewesen. Der Frauentag gehöre den Frauen. In der Stadtverwaltung seien 62 Prozent Frauen beschäftigt, 38 Prozent der Mitarbeiter seien Männer.

Ebenfalls auf Instagram postete die Stadt am Donnerstag ein neues Bild, auf dem Oberbürgermeister Schick Blumen an Frauen überreicht: "Am Frauentag haben natürlich nicht nur Männer etwas auf dem Bild zur Würdigung der Frauen zu suchen. Aber sie gratulieren trotzdem gern", schreibt die Stadt nun.

Am Frauentag hatte die Stadt ein Bild von vier Männern auf Instagram gepostet, darunter Oberbürgermeister Schick und Ordnungsdezernent Thomas Bergner. Die Männer hatten Blumen in der Hand, die sie offenbar symbolisch allen Frauen überreichen wollten, wie die Stadt in den Kommentaren erklärte. Die Bildaufschrift lautete "Stadt der starken Frauen". Im Text zum Bild erklärte die Stadt, dass der Frauentag Frauen eine Bühne böte und den Scheinwerfer einmal auf sie richte.

In den rund 650 Kommentaren auf Instagram (Stand: Freitagnachmittag) und auch auf Twitter äußerten sich zahlreiche Nutzer spöttisch über den Post. So schlägt einer von ihnen beispielsweise vor, die Aufschrift in "Statt der starken Frauen" zu ändern. Viele fragen, wo die starken Frauen denn seien. Eine Nutzerin weist darauf hin, dass es in diesem Post trotz des Anlasses wieder nur um die Männer gehe. Die meisten sind sich einig darin, dass sich die Stadt mit dem Post lächerlich gemacht habe.

Auch zahlreiche Medien hatten über den missglückten Post berichtet.