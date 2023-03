Die südafrikanische Polizei hat die Suche nach einem jungen Mann aus Döbern (Spree-Neiße) vorerst eingestellt. Das berichtete ARD-Korrespondentin Jana Genth am Montag aus Südafrika. Die Suche am Wochenende habe keine neuen Anhaltspunkte für den Verbleib des 22-Jährigen ergeben. Sollte es neue Anhaltspunkte geben, werde die Polizei ihre Suche fortsetzen, so Genth. Am Wochenende hatten sich auch Wandergruppen und Anwohner an der Suche beteiligt.



Am Montag wurde unterdessen am Amtsgericht von Wynberg, einem Vorort von Kapstadt, der Prozess gegen fünf Männer fortgesetzt. Sie stehen unter Verdacht, den 22-Jährigen überfallen zu haben. Eric Ntabazalia von der nationalen Strafverfolgungsbehörde NPA erklärte, dass alle fünf Verdächtigen vor Gericht erschienen seien und dass sie im Besitz von Gegenständen gewesen seien, die dem vermissten Döberner gehörten. Sie seien deshalb wegen eines Raubüberfalls angeklagt worden.