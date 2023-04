Mit dem Schließen der Tore wird laut Landkreis ein rund acht Quadratkilometer großes Gebiet eingeschlossen. "In diesem werden in den nächsten Tagen mehrere Futterstellen eingerichtet, an denen die innerhalb des Bereiches verorteten Tiere angefüttert, per Lebendfalle gefangen und anschließend geschossen werden", heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Die Maßnahmen werden laut dem Amtsleiter des Veterinäramtes, Jörg Wachtel, "einige Tage bis Wochen" dauern.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Schweine meistens tödlich. Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich.