An einer Schule im Spree-Neiße-Kreis gehören rassistische Beleidigungen offenbar zum Alltag, in Klassenchats sollen Hitler-Bilder und rechtsextreme Posts kursieren. Eine Lehrkraft berichtet von Mitläufern, Wegschauenden - und Angst.

Mit einem Brandbrief hatten sich Lehrer der Oberschule in Burg (Spreewald) an diverse Medien, darunter auch den rbb gewandt. "Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr länger den Mund halten wollen", heißt es in dem Schreiben.

Inzwischen ermittelt die Polizei, andere Schulen berichten von ähnlichen Vorfällen, das zuständiges Schulamt will tätig werden, der Landrat sichert Unterstützung zu.

Die Lehrer, die den Brief geschrieben hatten, wollen anonym bleiben. Mit einer der Lehrkräfte konnte der rbb nun sprechen.