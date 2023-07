Michael Von außerhalb Samstag, 15.07.2023 | 13:04 Uhr

Sie wissen natürlich ganz genau was hier in der Lausitz los ist, das kennen wir von den Berlinern. Letztens auf dem Stadtfest in Cottbus, Menschen unterschiedlicher Herkunft auch viele junge Menschen, Studenten haben 3 Tage in Cottbus gefeiert, keine Übergriffe, keine Anfeindungen, wenn es die gegeben hätte wäre Montag die Zeitung voll davon. Die Presse hat sich jetzt die Lausitz als Ziel ausgesucht, wäre mal interessant wenn man eine Statistik in diesem Zusammenhang von allen Bundesländern erstellt und dann wird man eventuell feststellen das der Rechtsextrimismus auch in diesen angestiegen ist. AfD wäre laut Wahltrend von voriger Woche 2 stärkste Partei wenn am WE Bundestagswahl wäre,auch in den alten Bundesländern hat sie an Stimmen zugelegt, ergo ist das nicht nur ein Ostdeutsches Problem. Aber bloß gut wir haben die Lausitz da kann man schön von den eigenen Problemen ablenken oder sie verdrängen.