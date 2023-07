Die Polizei hat den mutmaßlichen Ersteller eines Instagram-Accounts ausfindig gemacht, der zur "Jagd" auf die beiden Lehrer Max Teske und Laura Nickel aus Burg (Spree-Neiße) aufgerufen hatte. Das teilte ein Polizeisprecher dem rbb mit.

Nickel und Teske hatten in einem Brandbrief auf zahlreiche rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule hingewiesen. Nahezu täglich werde der Hitlergruß von Schülern gezeigt, Hakenkreuze würden in Tische geritzt.

Beide Lehrer waren in der Folge Anfeindungen ausgesetzt. Zuletzt waren in Burg zahlreiche Aufkleber mit dem Gesicht der beiden Lehrkräfte verklebt worden, zudem tauchte der besagte Instagram-Account auf, der zur "Jagd" auf beide aufrief.